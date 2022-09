Peppa Pig, Floris: “Il problema è che queste fesserie vengono dette dalla futura classe dirigente” | VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) Il giornalista Giovanni Floris, ospite a Otto mezzo, programma di approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber e in onda su La 7, è intervenuto sulla discussione riguardante il cartone animato Peppa Pig che ha introdotto personaggi che rappresentino la comunità LGBTQ+ e che per questo è stato criticato dagli esponenti di Fratelli d’Italia. Floris ha detto: «Il mio problema è che questi temi vengono trattati dalla futura classe dirigente del Paese con una superficialità estrema». Floris sostiene che è probabile che anche la posizione assunta contro il cartone animato potrebbe creare dei problemi alla Presidente di FdI: «Giorgia Meloni ha detto tante fesserie in passato che dovrà digerire prima di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il giornalista Giovanni, ospite a Otto mezzo, programma di approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber e in onda su La 7, è intervenuto sulla discussione riguardante il cartone animatoPig che ha introdotto personaggi che rappresentino la comunità LGBTQ+ e che per questo è stato criticato dagli esponenti di Fratelli d’Italia.ha detto: «Il mioè che questi temitrattatidel Paese con una superficialità estrema».sostiene che è probabile che anche la posizione assunta contro il cartone animato potrebbe creare dei problemi alla Presidente di FdI: «Giorgia Meloni ha detto tantein passato che dovrà digerire prima di ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - pinapic : Proiettare un episodio di Peppa Pig con due mamme non va bene, ma il video in cui una donna viene violentata può es… - anxiethe : RT @Tremenoventi: 'Come glielo spieghi ad un bambino che un personaggio di Peppa Pig ha 2 madri?' Non lo so Adolfo stiamo parlando di maial… - xmeghy_ : RT @DildoBaggjns: Peppa Pig con due mamme no incitazione allo stupro si -