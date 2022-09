Non riesce a pagare i debiti agli usurai e tentano di ucciderlo. Arrestate 3 persone (Di sabato 10 settembre 2022) La Squadra Mobile di Taranto ha eseguito ad un’ordinanza applicativa di tre misure cautelari personali, delle quali due in carcere ed una agli arresti domiciliari perché presunti responsabili, a vario titolo, in concorso, di tentata estorsione, tentato omicidio, lesioni personali aggravate ed usura. Le indagini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, hanno preso avvio a seguito di un intervento della Squadra Volante per la segnalazione pervenuta al 113 di un’aggressione all’interno di un’agenzia di scommesse nel centro cittadino. Sul posto, i poliziotti hanno identificato le vittime nel titolare dell’esercizio commerciale e nel genero i quali presentavano vistose ferite e tumefazioni al volto e al capo. Dagli approfonditi accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Mobile, sono stati ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 10 settembre 2022) La Squadra Mobile di Taranto ha eseguito ad un’ordinanza applicativa di tre misure cautelari personali, delle quali due in carcere ed unaarresti domiciliari perché presunti responsabili, a vario titolo, in concorso, di tentata estorsione, tentato omicidio, lesioni personali aggravate ed usura. Le indagini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, hanno preso avvio a seguito di un intervento della Squadra Volante per la segnalazione pervenuta al 113 di un’aggressione all’interno di un’agenzia di scommesse nel centro cittadino. Sul posto, i poliziotti hanno identificato le vittime nel titolare dell’esercizio commerciale e nel genero i quali presentavano vistose ferite e tumefazioni al volto e al capo. Dapprofonditi accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Mobile, sono stati ...

AngeloCiocca : ???????Un mega-progetto di inclusione delle comunità #rom e sinti finanziato con quasi 3 MILIONI (alla faccia di chi… - ignaziocorrao : L'attuale Esecutivo, che dovrebbe solamente occuparsi del 'disbrigo degli affari correnti', ha invece discusso iniz… - ItaliaViva : Un Paese che non cresce in maniera solida è un Paese che non riesce a proteggere i suoi cittadini più vulnerabili.… - Vince08440165 : RT @docdestu: ricordo a tutti che oggi è la giornata mondiale della prevenzione del suicidio, circa 4000 persone all’anno si suicidano in I… - SavoChri : RT @fras__13: Giroud non riesce manco a camminare più.. Origi mi sta deludendo devo dire. -