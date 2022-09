L’Autodromo di Monza sbarca nel metaverso con una gara per i fan

SDSNeto : RT @AMarchettiT: Clay, la vita vera. Il centenario dell'Autodromo di Monza passa anche per Regazzoni che su questa pista vinse due volte. U… - Tuttipazziperi1 : L'australiano del team @VirtuosiRacing pareggia con @FelipeDrugovich il numero di pole stagionali, con il brasilian… - hilaris__ : Qualcuno sa se si può percorrere l'autodromo di Monza a piedi quando non ci sono competizioni? - Nico_Uff_Stampa : RT @lautomobile_ACI: ?? #Monza100 ?? Il centenario dell'@Autodromo_Monza si festeggia con il numero speciale de l'Automobile e venerdì #9sett… - thevscientist : Sapete a che ora è l’ultima corsa della navetta che dall’autodromo porta alla stazione di Monza? -

F1inGenerale

'hanno costruita, fuori da ogni norma di sicurezza, e sistemata nel camping a ridosso della pista dell'di, all'altezza della Prima Variante . Il 'problema' è che la Questura , ...... in undicolorato sempre più dalla luce del ...'altra F1 - 75, quella di Carlos Sainz è scesa in pista con uno step ... F1 | Info GP Italia - Cosa è permesso in autodromo: la lista aggiornata degli oggetti ammessi a Monza