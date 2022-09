La grande corsa ai ghiacci (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi è l’Artico l’obiettivo geopolitico più ambito dalle superpotenze del pianeta. Man mano che la sua superficie gelata si scioglie, causa riscaldamento globale, diventano sfruttabili risorse preziose come gas, petrolio e minerali strategici. Compresa l’acqua contenuta negli iceberg. E ogni nazione (anche chi è lontano dal Circolo polare) avanza diritti sulle «terre estreme», in una competizione sempre più agguerrita. In attesa di sbarcare nuovamente sulla Luna, è rimasto solo l’Artico da colonizzare per placare gli appetiti delle nazioni più importanti del pianeta. La battaglia è serrata e si combatte con ogni mezzo. Già, perché questo territorio smisurato (oltre 16 milioni di chilometri quadrati) che va liberandosi dai ghiacci a causa del riscaldamento globale - ed è dunque sempre più accessibile - contiene le più strategiche risorse minerali, indispensabili allo ... Leggi su panorama (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi è l’Artico l’obiettivo geopolitico più ambito dalle superpotenze del pianeta. Man mano che la sua superficie gelata si scioglie, causa riscaldamento globale, diventano sfruttabili risorse preziose come gas, petrolio e minerali strategici. Compresa l’acqua contenuta negli iceberg. E ogni nazione (anche chi è lontano dal Circolo polare) avanza diritti sulle «terre estreme», in una competizione sempre più agguerrita. In attesa di sbarcare nuovamente sulla Luna, è rimasto solo l’Artico da colonizzare per placare gli appetiti delle nazioni più importanti del pianeta. La battaglia è serrata e si combatte con ogni mezzo. Già, perché questo territorio smisurato (oltre 16 milioni di chilometri quadrati) che va liberandosi daia causa del riscaldamento globale - ed è dunque sempre più accessibile - contiene le più strategiche risorse minerali, indispensabili allo ...

