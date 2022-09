Juventus | la rivelazione manda in estasi i tifosi | l’ha detto Elkann

Leggi su serieanews

(Di sabato 10 settembre 2022), laarriva direttamente dalla dirigenza. Ibianconeri possono finalmente esultare. Ladi Andrea Agnelli è al lavoro per fare bene in campionato ed in Champions League. La squadra di mister Massimiliano Allegri, però, ha attirato su di sé diverse critiche dopo gli ultimi risultati non proprio entusiasmanti. Il club bianconero, tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.