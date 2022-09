Gli inglesi gridano al miracolo: "Nuvola con la forma della regina Elisabetta" (Di sabato 10 settembre 2022) . Una nazione ferita. L'Inghilterra piange la regina Elisabetta. E in 24 ore di dolore g li inglesi hanno condiviso immagini... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 settembre 2022) . Una nazione ferita. L'Inghilterra piange la. E in 24 ore di dolore g lihanno condiviso immagini...

perezreverte : 'Immaginate come deve essere stato attraversare quello spazio di mare pericoloso, di notte, con il freddo e con il… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, contatti in corso col #Chelsea per #Zakaria Gli inglesi provano per un prestito con d… - EkaterinaVA8 : @Frenk080 Irlandesi amano tanto gli inglesi?? - chaoticgeminiyo : RT @yleniaindenial1: gli inglesi popolo irreale che cambieranno l'inno da 'god save the queen' a 'god save the king' ma che cazzo devono sa… - Lucio30694353 : @sole24ore In questi giorni ho invidiato gli inglesi per l’amor di patria che hanno, noi siamo ormai un popolo amorfo !!!!! -