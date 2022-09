Fissante trucco | il segreto di un make up che resiste a tutto

Leggi su amica

(Di sabato 10 settembre 2022) In molti credono che ilup perfetto – quello long lasting, che dura tutta la giornata, non migra nelle pieghe e non si lucida – non esista. O quanto meno che servano mani esperte come quelle dei guru Mario Dedivanovic e Pat MacGrath per ricrearlo. In realtà le aziende cosmetiche hanno formulato prodotti, spesso sottovalutati, che possono fare la differenza anche durante le giornate più difficili. Uno di questi è lo spray. Foto di Godisable Jacob/Pexels Tornati alla ribalta durante la pandemia – quando serviva qualcosa che aiutasse il fondotinta are alle mascherine -, i setting spray sono diventati famosi grazie a marchi come Urban Decay che, sin da tempi non sospetti, ne hanno proposti di vario genere, da quelli opacizzanti ai più idratanti. «Trovare quello che fa per sé non è poi così ...