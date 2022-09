F1, Carlos Sainz: “Non è stata una sessione di qualifica facile. Darò il massimo per recuperare in gara” (Di sabato 10 settembre 2022) Carlos Sainz ha completato al terzo posto le qualifiche del GP d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo ha concluso la sessione alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e del compagno di box Charles Leclerc, perfetto contro il cronometro nel pomeriggio odierno. L’iberico ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Onestamente non è stata una sessione di qualifica facile. Nel Q3 non ho avuto la scia alla fine e questo sicuramente mi ha tolto dalla lotta per la prima posizione. Ho dovuto correre molti rischi. Ero veloce in rettilineo, ma non in curva”. Il 55 del gruppo ha continuato dicendo: “Fa male partire dietro domani se penso a come sia competitiva la vettura. Darò il massimo per ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)ha completato al terzo posto le qualifiche del GP d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo ha concluso laalle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e del compagno di box Charles Leclerc, perfetto contro il cronometro nel pomeriggio odierno. L’iberico ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Onestamente non èunadi. Nel Q3 non ho avuto la scia alla fine e questo sicuramente mi ha tolto dalla lotta per la prima posizione. Ho dovuto correre molti rischi. Ero veloce in rettilineo, ma non in curva”. Il 55 del gruppo ha continuato dicendo: “Fa male partire dietro domani se penso a come sia competitiva la vettura.ilper ...

