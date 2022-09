Ewan McGregor ospite d’onore delle Giornate Mondiali Moto Guzzi (Di sabato 10 settembre 2022) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – C’è anche Ewan McGregor tra le decine di migliaia di appassionati arrivati a Mandello del Lario per le GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi. Una presenza d’eccezione ma non esattamente una sorpresa visto che McGregor è un appassionato Motociclista, da sempre innamorato delle Moto lariane. Il cavaliere Jedi di Star Wars ha preso parte alla grande parata per celebrare il primo secolo di storia di Moto Guzzi, tra migliaia di fans giunti da tutto il mondo, guidando da Lecco fino a Mandello in sella alla nuova V100, la Moto che segna il futuro di Moto Guzzi e si è poi mescolato agli appassionati visitando il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – C’è anchetra le decine di migliaia di appassionati arrivati a Mandello del Lario per le GMG –. Una presenza d’eccezione ma non esattamente una sorpresa visto cheè un appassionatociclista, da sempre innamoratolariane. Il cavaliere Jedi di Star Wars ha preso parte alla grande parata per celebrare il primo secolo di storia di, tra migliaia di fans giunti da tutto il mondo, guidando da Lecco fino a Mandello in sella alla nuova V100, lache segna il futuro die si è poi mescolato agli appassionati visitando il ...

