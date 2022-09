“Episodio dubbio” | manca un rigore in Napoli-Spezia | che sfogo in diretta

susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Gotti: 'Ci abbiamo provato, il Napoli grande squadra, ci sarebbe da ragionare su un episodio dubbio in a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Gotti: 'Ci abbiamo provato, il Napoli grande squadra, ci sarebbe da ragionare su un episodio dubbio in a… - Spazio_Napoli : A sorpresa l’allenatore dello #Spezia lamenta un episodio dubbio nell’area di rigore del #Napoli e chiama alla coer… - napolista : Marelli sull’episodio dubbio di #NapoliSpezia: “Semplice scontro tra Kiwior e Meret” L’ex arbitro ha commentato a… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Gotti: 'Ci abbiamo provato, il Napoli grande squadra, ci sarebbe da ragionare su un episodio dubbio in a… -

...aveva un impatto particolare su chi era lì ad ascoltarla Non c'è stato un singolo, ce ne ... E non c'è mai stato un antiarmenismo come vi è un antisemitismo, la messa inche i campi ...10 Settembre 2022 Se volessimo fugare il, che ogni tanto fa capolino, troppo spesso, che l'Italia sia un paese sottosviluppato, ... Era il 1965 quando Franco Rossi firmava l'Il complesso ...Lo Spezia cade in casa del Napoli al minuto 89, dopo una partita ben giocata e in cui i liguri hanno anche avuto qualche occasione per sbloccarla. Amaro in bocca anche per l'allenatore spezzino, Luca ...GOTTI SPEZIA – Al termine del match Napoli-Spezia, l’allenatore dei liguri ha commentato la sconfitta incassata nel finale nel post-partita di Dazn. Spezia, Gotti: “Sono molto contento, ma c’è un epis ...