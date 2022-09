Elisabetta | Camilla da regina consorte a regina? “Non escluso un cambiamento”

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) –verrà mai indicata semplicemente come “la” invece che come la “”? La questione potrebbe essere esaminata in futuro, ha affermato il portavoce del re, rispondendo ad una domana in merito.è tecnicamente Sua Maestà lain quanto moglie del re, ma nei briefing e nelle dichiarazioni Buckingham Palace l’ha finora definita. Alla domanda sesarebbe sempre stata conosciuta come la, il portavoce ha detto che non èun. Ha aggiunto, tuttavia, che la coppia si sta concentrando ...