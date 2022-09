“È stato Carlo a dire a Harry di non portare Meghan a Balmoral perché non era la benvenuta” (Di sabato 10 settembre 2022) “Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan che continueranno a costruire la loro vita al di là dell’Oceano”, ha detto il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione come monarca. Eppure, i media britannici rivelano che sarebbe stato proprio lui a dire a Harry di non portare con sé la consorte a Balmoral il giorno della morte della regina Elisabetta. L’immagine del duca di Sussex che arrivava solo, per ultimo, in serata e sotto una pioggia battente, ha fatto il giro del mondo: erano le 8 di sera (ora locale) e il mondo aveva già appreso la notizia della scomparsa della Sovrana. La famiglia reale era nella residenza scozzese dal pomeriggio e non lo aveva aspettato per rendere pubblico il lutto. Ora emergono nuovi retroscena circa questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Voglio esprimere il mio amore perche continueranno a costruire la loro vita al di là dell’Oceano”, ha detto il reIII nel suo primo discorso alla nazione come monarca. Eppure, i media britannici rivelano che sarebbeproprio lui adi noncon sé la consorte ail giorno della morte della regina Elisabetta. L’immagine del duca di Sussex che arrivava solo, per ultimo, in serata e sotto una pioggia battente, ha fatto il giro del mondo: erano le 8 di sera (ora locale) e il mondo aveva già appreso la notizia della scomparsa della Sovrana. La famiglia reale era nella residenza scozzese dal pomeriggio e non lo aveva aspettato per rendere pubblico il lutto. Ora emergono nuovi retroscena circa questo ...

