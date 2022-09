Domenica In torna con la 14esima edizione dall’11 settembre (Di sabato 10 settembre 2022) 30, 14, 5: non sono numeri a caso, ma sono le cifre che caratterizzeranno la stagione 2022/2023 di Domenica In, lo storico contenitore di Rai1, che torna in onda, dagli studi Fabrizio Frizzi di Via Nomentana, a partire da Domenica 11 settembre. Trenta, infatti, sono gli anni di carriera di Mara Venier, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno, quando condurrà, per la quinta consecutiva, uno dei programmi più amati dagli italiani. E la sua sarà la quattordicesima volta alla guida di Domenica In, un record assoluto nella storia di questa pagina della tv. Ci sono tutte le premesse, insomma, per nuovi successi. La formula dell’edizione 2022/2023 ricalcherà, per questo, la linea vincente dell’ultima stagione, ma sarà arricchita da numerose novità che segneranno sempre più ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022) 30, 14, 5: non sono numeri a caso, ma sono le cifre che caratterizzeranno la stagione 2022/2023 diIn, lo storico contenitore di Rai1, chein onda, dagli studi Fabrizio Frizzi di Via Nomentana, a partire da11. Trenta, infatti, sono gli anni di carriera di Mara Venier, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno, quando condurrà, per la quinta consecutiva, uno dei programmi più amati dagli italiani. E la sua sarà la quattordicesima volta alla guida diIn, un record assoluto nella storia di questa pagina della tv. Ci sono tutte le premesse, insomma, per nuovi successi. La formula dell’2022/2023 ricalcherà, per questo, la linea vincente dell’ultima stagione, ma sarà arricchita da numerose novità che segneranno sempre più ...

Roma : ?? Il tuo quartiere non è una discarica: domenica 11 settembre torna nei municipi dispari della città la campagna… - MonicaGibillini : RT @ComuneBareggio: ???????Domenica torna la Festa dello Sport: appuntamento al Parco Arcadia per una giornata che vedrà protagoniste le assoc… - Lopinionista : Domenica In torna con la 14esima edizione dall'11 settembre - infoitcultura : Su Rai1, Mara venier torna al timone di “Domenica in” - lancianonews : A Gessopalena torna ‘Gessi DiVini’, evento in programma sabato 10 e domenica 11 settembre che giunge alla sua... -