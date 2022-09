Conferenza stampa Dest | svelata la data della presentazione col Milan

AlexBazzaro : Salvini chiedeva interventi del Governo su bollette ed energia un anno fa. Ero presente ad ogni conferenza stampa a… - Ettore_Rosato : Tanta, tantissima gente a #Napoli alla conferenza stampa con @matteorenzi. Napoli è la città che ho scelto, di cui… - juventusfc : Alle 14:30 la conferenza stampa di presentazione di Leandro Paredes ?? LIVE su @JuventusTV ?? - JMC1899 : RT @AntoVitiello: Lunedì 12 settembre alle 14.45 presso il Centro Sportivo di #Milanello si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - BellettiRoberto : RT @Ettore_Rosato: Tanta, tantissima gente a #Napoli alla conferenza stampa con @matteorenzi. Napoli è la città che ho scelto, di cui sono… -

Ufficio Stampa

A dirlo è l'organizzatore e produttore del Jova Beach Party, Maurizio Salvadori, in unanel corso dell'ultima tappa dell'evento, a Bresso. "Quest'anno il pubblico ha fatto una ...Massimiliano Allegri in: 'Dobbiamo tornare a essere antipatici ma vincenti' Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in occasione dellaalla ... Euregio Sprintchampion, martedì 13 settembre conferenza stampa di presentazione Pioli in emergenza in attacco: Rebic ancora fermo per il mal di schiena, in giornata si infortuna anche Origi che avrebbe giocato titolare, perciò gioca ancora Giroud ...Dopo la vittoria del su Napoli contro lo Spezia, Luciano Spalletti ha litigato con un giornalista nel corso della conferenza stampa post gara ...