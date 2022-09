Basket | Europei 2022 | la Spagna fatica ma batte la Lituania dopo un overtime | 28 punti per Lorenzo Brown

(Di sabato 10 settembre 2022) Serve unallaper prevalere sulla mai domanell’ultimo ottavo di finale di quest’oggi di Euro. La Nazionale di Sergio Scarioloper 102-94 la compagine balcanica (83-83 al termine dei tempi regolamentari)45? di autentica battaglia, rimontando anche dal -11. Ora i Campioni del Mondo in carica attendono nei quarti di finale (13-14 Settembre) la vincente tra Croazia e Finlandia (in programma domani alle ore 14:45). Top scorer per gli iberici ècon 28, insieme ai 21 di Willy Hernangomez. Allanon sono bastati i 18di Mindaugas Kuzminskas (ex Olimpia Milano) ed i 17 di Ignas Brazdeikis. Partenza bruciante ...

