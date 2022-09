movieplayer_it : #Andor: il final trailer regala molte scene inedite - MegaNerd__ : Tra gli annunci del #D23 è stato rilasciato il final trailer di #Andor, la nuova serie TV targata #StarWars in arri… -

MegaNerd

Il 21 settembre debutterà su Disney+ la seriee iltrailer regala molte sequenze inedite dell'atteso progetto prequel del film Rogue One. Nel video si vedono infatti dei dettagli inediti riguardanti il passato del protagonista, ...... TimVision Disney Plus" 21 settembre The Old Man Stagione 1 " 28 settembre The Kardashians ... Skylines (2020), Dark Skies (2013), Blade Runner 2049 (2017), Blade Runner: TheCut (1982). ... Andor - Final trailer della serie Disney+ rilasciato durante il D23 Il 21 settembre arriverà sugli schermi di Disney+ la serie Andor, con protagonista Diego Luna, ecco il final trailer della serie. Il 21 settembre debutterà su Disney+ la serie Andor e il final trailer ...Il trailer finale di Andor, la serie in arrivo il 21 settembre su Disney+, regala nuove sequenze dell'attesa serie con Diego Luna ...