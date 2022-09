Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 17:45 (Di venerdì 9 settembre 2022) Viabilità DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA LA CIRCOLazioNE È BLOCCATA TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA E L’A24. SI PROCEDE IN COLONNA SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)DEL 09 SETTEMBREORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA LA CIRCONE È BLOCCATA TRA LE USCITE PER LA CRISTOFORO COLOMBO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA E L’A24. SI PROCEDE IN COLONNA SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE-SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso: sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia-Axa; sul lungotevere, tra… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso: sulla Flaminia, tra piazzale Manila e il Grande Raccordo Anulare; su via Appia;… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sul Gra, tra Selva Candida e Tor Bella Monaca e tra Parco dei Medici e La Romanina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e Lungotevere Prati - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-09-2022 -