Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 19 | 10

(Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano abbiamo nel Regno Unito in apertura Il mondo piange la regina Elisabetta seconda morta ieri a 96 anni in Scozia oggi il discorso del nuovo Re Carlo III Buckingham Palace e annunciato che il lutto della famiglia reale e durerà oggi fino a 7 giorni dopo i funerali che potrebbero tenerti il 19 settembre secondo quanto riferito dal Guardian nelle residenze reali le bandiere a mezz’asta arriveranno in tale posizione fino alle 8 del mattino successivo all’ultimo giorno di lutto della famiglia reale oggi Inoltre colpi di cannone a salve saranno sparati a Londra un colpo per ciascun anno di vita della regina sottolineato Buckingham Palace i passi formali dell’accensione al trono inizieranno la mattina dopo la notte trascorsa in Scozia Riccardo III della ...