Ue | tetto al prezzo del gas slitta a ottobre | Bruxelles ha paura di Mosca?

Roma, 9 set – E se Bruxelles a questo punto avesse paura di Mosca? La domanda è quanto meno lecita, visti gli ultimi sviluppi sul sempre caldissimo tema del "tetto al prezzo del gas" in discussione negli ambienti della Commissione europea e dell'Ue, come riportato da Tgcom24. A Bruxelles slitta il price cup, dopo le minacce di Mosca Siamo quasi a duecento giorni di guerra in Ucraina e l'Ue continua ad approvare pacchetti di sanzioni. Dopo le minacce di Vladivistok del presidente russo, Ursula Von der Leyen aveva reagito con un solenne quanto inutile "basta minacce". Eggià. Così perentorio come comandamento, che al Cremlino si saranno senza dubbio impauriti, si pensò immediatamente in modo sarcastico. Così non è stato, ed è bastato un giorno appena per ...

