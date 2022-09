Tutta la Gran Bretagna piange Elisabetta II, regina indimenticabile (Di venerdì 9 settembre 2022) A un certo punto c'eravamo convinti che fosse immortale, o che almeno potesse vivere quanto sua madre, scomparsa a 102 anni. E invece. Ma Elisabetta II esce di scena con una consapevolezza: resterà nella storia. Le foto del giorno più triste di Londra Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) A un certo punto c'eravamo convinti che fosse immortale, o che almeno potesse vivere quanto sua madre, scomparsa a 102 anni. E invece. MaII esce di scena con una consapevolezza: resterà nella storia. Le foto del giorno più triste di Londra

Eurosport_IT : L’Italia vince contro la Gran Bretagna e chiude con una vittoria il girone europeo di Milano Ora a tutta per Berli… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: L’Italia vince contro la Gran Bretagna e chiude con una vittoria il girone europeo di Milano Ora a tutta per Berlino, gl… - mr_mainagioia : RT @Eurosport_IT: L’Italia vince contro la Gran Bretagna e chiude con una vittoria il girone europeo di Milano Ora a tutta per Berlino, gl… - Olaffschimdvonb : @CuoreIschitano Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e rutta calda - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il primo ministro Liz Truss ha reso omaggio alla Regina: 'Una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna'. Ca… -