Sisma Ischia | operative le misure per le attività produttive

gadmeischia : Diventano subito operative le misure a sostegno delle attività produttive nell’isola di Ischia danneggiate dal sism… - ReStartABDAC : RT @casaitaliagov: #Sisma #Ischia 2017 ? ???????Pubblicate sul sito web della struttura commissariale tutte le ordinanze del commissario?? h… - casaitaliagov : #Sisma #Ischia 2017 ? ???????Pubblicate sul sito web della struttura commissariale tutte le ordinanze del commissario… - ptvtelenostra : ISCHIA. RICOSTRUZIONE POST-SISMA: ARRIVANO GLI AIUTI ALLE IMPRESE - - pasraicaldo : RT @rep_napoli: Ischia, ricostruzione post-sisma: arrivano gli aiuti alle imprese [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 17:31] https:… -

'Un provvedimento abbastanza complesso e faticoso da comporre in ragione anche del tempo trascorso dal' afferma Legnini che spiega come 'alcune misure bisognava emanarle qualche anno fa' e ...Nel corso di una conferenza on line tenutasi oggi pomeriggio il il Commissario Straordinario per la ricostruzione postGiovanni Legnini ha presentato l'ordinanza per la ricostruzione dedicata alle imprese che subirono danni nel terremoto del 21 agosto 2017. Il provvedimento, elaborato anche dopo gli ...Le richieste potranno essere presentate dal 20 settembre. Giovedì 15 i tecnici della struttura commissariale incontreranno le imprese ...Il Commissario alla ricostruzione Legnini ha disposto il rimborso delle somme che il Comune di Casamicciola aveva autonomamente anticipato per la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione p ...