Renzi a Napoli dice da chi è formata la coppia dell’anno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Se a Matteochiedete quale sia il suo ultimo desiderio prima delle urne, vi risponderà così: “Pagherei tanto per un comizio di Vincenzo De Luca a sostegno di Luigi Di Maio. La stranami fa sorridere. Chi vota De Luca vota Di Maio e chi vota Di Maio vota De Luca. E confesso che vedere il Governatore pronto ad appoggiare l’ex leader dei 5 Stelle una soddisfazione intellettuale me la dà”. Hotel Renaissance,. Il leader di Italia Viva è atteso all’Unione Industriali. Gioca la sua prima campagna elettorale dalle retrovie: il front-runner del Terzo Polo è Carlo Calenda. Ma tant’è: il gusto della battuta non si può negare a un toscanaccio come lui. E ne ha per tutti: oltre che per il numero uno di Palazzo Santa Lucia, anche per il sindaco di...