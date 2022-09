Regina Elisabetta | Helen Mirren | “Se esiste una definizione di nobiltà | lei la incarnava” L’attrice vinse l’Oscar proprio interpretando la Sovrana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Sono tantissimi, in queste ore, i tributi per la morte diII,d’Inghilterra da ben settant’anni. Migliaia di sudditi e non solo, ma anche il mondo della politica, della cultura, della musica e dello spettacolo hanno voluto affidare con un post sui social un pensiero e un ricordo per la “dei record”, icona e punto di riferimento, spirata a 96 anni nella residenza scozzese di Balmoral. Fra i tanti ricordi, non poteva mancare quello diche ha espresso tutto il suo dolore, condividendolo anche con il suo Paese d’origine: “Sono in lutto insieme al resto del mio Paese per la scomparsa di una grande. Sono orgogliosa di definirmi dell’epoca elisabettiana. Seunadi, ...