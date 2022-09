Preghiera del mattino del 9 Settembre 2022 | “Trasfigurarmi con Te”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Oggi celebriamo la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, e l’inizio del #TempoDelCreato, che si concluderà… - FondBellisario : RT @lellagolfo: Una preghiera di vicinanza e cordoglio a tutta la famiglia reale britannica. Il mondo perde una delle grandi protagoniste d… - lellagolfo : Una preghiera di vicinanza e cordoglio a tutta la famiglia reale britannica. Il mondo perde una delle grandi protag… - fede_mandy : RT @paginebraiche: La preghiera composta dal rabbino capo d'Inghilterra e del Commonwealth nell'occasione della scomparsa della regina Elis… - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -

pagina99

Le indagini sono state affidate ai carabinieriRos. Svegliati, dicevamo. Svegliati è una parola ... "Ricordatevi di me nella. Se il buon Dio me ne darà la grazia, vedrò di proteggervi da ...Alle 21, infine, l'adorazione eucaristica animata dal gruppo di'I cercatori di Dio'. La festaSantissimo. La festaSantissimo nome di Maria Lunedì 12 settembre, la festa... Preghiera del mattino di oggi 9 Settembre 2022 Paolo Virzì mette in scena l’apocalisse in un racconto lungo tre giorni: “Siccità”, presentato fuori concorso alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia e ...Una giornata con il fiato sospeso dopo le prime notizie dal castello di Balmoral. I deputati ripetono in aula: "Dio benedica la regina". Nel pomeriggio tutta la famiglia reale vola in Scozia al suo ca ...