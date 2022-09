Pestaggio a colpi di bastone davanti a un bar | cinquantenne in fin di vita

(Di venerdì 9 settembre 2022) Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Roma dopo essere stato picchiato selvaggiamentea un bar del quartiere Quartaccio, alla periferia della Capitale. L'aggressione è avvenuta mercoledì 7...

Caduto in terra dopo aver preso diversi, i due si sono accaniti su di lui anche quando era ... Unavvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni. Richiesto l'intervento al 112 sul posto ...Fu unin piena regola quello di cui rimase vittima Massimiliano Chillon, 'buttafuori' della ... I, che gli sono stati sferrati da dietro gli hanno causato anche degli sfregi al viso che ...Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Roma dopo essere stato picchiato selvaggiamente davanti a un bar del quartiere Quartaccio, alla periferia della Capitale. L'aggression ...Si sono accaniti su un uomo colpendolo con violenza armati di bastone. Un vero e proprio pestaggio, avvenuto davanti ad un bar in pieno giorno fra i clienti che erano seduti ai tavolini davanti al loc ...