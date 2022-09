Nuovo Apple Watch SE 2022 su Amazon: subito in pre-ordine (Di venerdì 9 settembre 2022) Appassionati del marchio Apple vi è un’interessante notizia: troverete disponibile in pre-ordine su Amazon il Nuovo e fantastico Apple Watch SE 2022, uno smartWatch di un’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo uscirà in piattaforma il prossimo 16 settembre, ma avrete la possibilità di accaparrarvelo in pre-ordine partendo dal prezzo di 309 euro per il modello con cassa in alluminio da 40mm. Ben tre sono le configurazioni di colori: cassa Argento e cinturino Bianco, Galassia e Mezzanotte. L’e-commerce stesso provvederà sia alla vendita che alla spedizione e, inoltre, potrete scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 61,80 euro ognuna. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Appassionati del marchiovi è un’interessante notizia: troverete disponibile in pre-suile fantasticoSE, uno smartdi un’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo uscirà in piattaforma il prossimo 16 settembre, ma avrete la possibilità di accaparrarvelo in pre-partendo dal prezzo di 309 euro per il modello con cassa in alluminio da 40mm. Ben tre sono le configurazioni di colori: cassa Argento e cinturino Bianco, Galassia e Mezzanotte. L’e-commerce stesso provvederà sia alla vendita che alla spedizione e, inoltre, potrete scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 61,80 euro ognuna. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i ...

