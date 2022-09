'Ndrangheta: ordinanza 'Terlizzi non coinvolto in fatti più gravi, niente fermo e domiciliari' (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - Il giudice di Monza Silvia Pansini evidenzia "i gravi indizi" contro Franco Terlizzi, ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi, il quale avrebbe "un ruolo attivo e primario, di alcune delle truffe contestate", nell'inchiesta coordinata dalla Dda milanese che vede al centro i traffici della famiglia Flachi, ma non convalida il fermo e dispone i domiciliari nella sua abitazione a Cologno Monzese. Terlizzi, accusato di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto e di intestazione fittizia perché sarebbe stato il presunto prestanome di Flachi gestendo la sua carrozzeria a Cormano, oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice che lo ha interrogato per rogatoria e che ora ha ritrasmesso gli atti alla procura di Milano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - Il giudice di Monza Silvia Pansini evidenzia "iindizi" contro Franco, ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi, il quale avrebbe "un ruolo attivo e primario, di alcune delle truffe contestate", nell'inchiesta coordinata dalla Dda milanese che vede al centro i traffici della famiglia Flachi, ma non convalida ile dispone inella sua abitazione a Cologno Monzese., accusato di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto e di intestazione fittizia perché sarebbe stato il presunto prestanome di Flachi gestendo la sua carrozzeria a Cormano, oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice che lo ha interrogato per rogatoria e che ora ha ritrasmesso gli atti alla procura di Milano ...

