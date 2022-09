Milano, esplode ordigno bellico: grave ex Forza Nuova (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Un 34enne, noto negli ambienti di Forza Nuova e della ‘Rete dei patrioti’, è rimasto gravemente ferito oggi a Milano a causa dell’esplosione di un ordigno bellico, che l’uomo stava maneggiando su un banco da lavoro all’interno del suo box auto. Nel garage i carabinieri hanno anche trovato due metal detector e una collezione di numerosi residuati bellici, in gran parte risalenti alla prima guerra mondiale, molti dei quali inertizzati e catalogati per origine ed epoca di fabbricazione. Il 34enne, trovato dai soccorritori con una mano amputata, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove sta subendo un intervento chirurgico. La sua prognosi – comunicano i carabinieri – è riservata. Sul caso indaga Alberto Nobili che guida la sezione Antiterrorismo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Un 34enne, noto negli ambienti die della ‘Rete dei patrioti’, è rimastomente ferito oggi aa causa dell’esplosione di un, che l’uomo stava maneggiando su un banco da lavoro all’interno del suo box auto. Nel garage i carabinieri hanno anche trovato due metal detector e una collezione di numerosi residuati bellici, in gran parte risalenti alla prima guerra mondiale, molti dei quali inertizzati e catalogati per origine ed epoca di fabbricazione. Il 34enne, trovato dai soccorritori con una mano amputata, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove sta subendo un intervento chirurgico. La sua prognosi – comunicano i carabinieri – è riservata. Sul caso indaga Alberto Nobili che guida la sezione Antiterrorismo ...

