Macchie di candeggina sui tessuti | ti svelo il rimedio infallibile della nonna!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 settembre 2022)disui: tiilCapita a volte che durante le pulizie o mentre fate il bucato, macchiate accidentalmente qualche capo con la. Beh niente panico! Se ve ne accorgete subito, sappiate che è possibile porreed evitare che il capo si scolorisca o resti danneggiato. E se per caso questo purtroppo accade, esistono alcune soluzioni che salveranno il vostro indumento.disui: tiilLaè molto utilizzata per le pulizie e per smacchiare capi bianchi. Ma se per caso viene a ...