Lucca: muore a Borgo a Mozzano nello scontro fra un’auto e un autocarro. Un’altra persona è rimasta ferita (Di venerdì 9 settembre 2022) La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare dalle lamiere i due occupanti dell'autovettura, mentre gli operai erano già al di fuori del mezzo a seguito del violento impatto, purtroppo per uno di questi il medico del 118 ne ha constatato il decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare dalle lamiere i due occupanti dell'autovettura, mentre gli operai erano già al di fuori del mezzo a seguito del violento impatto, purtroppo per uno di questi il medico del 118 ne ha constatato il decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Lucca: muore a Borgo a Mozzano nello scontro fra un’auto e un autocarro. Un’altra persona è rimasta ferita - iltirreno : Incidente mortale: la vittima è un dipendente della Provincia di Lucca di 57 anni - biciversilia : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: 'muore nello schianto', 'carambola fatale', 'spaventoso incident… - BiciAmici : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: 'muore nello schianto', 'carambola fatale', 'spaventoso incident… - benzinazero : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: ‘muore nello schianto’, ‘carambola fatale’, ‘spaventoso incident… -