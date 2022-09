Le Brigate Rosse minacciano Meloni (e i giornali lo ignorano) (Di venerdì 9 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Meloni-Br-1.mp4 Vorrei segnalare una cosa che sui giornali trovate en passant: le minacce di morte delle Brigate Rosse arrivate a una sede provinciale di Fratelli d’Italia e dirette a Giorgia Meloni. Diciamo la verità. Se le minacce fossero arrivate dai Nar a un partito o ad un esponente di sinistra, saremmo tutti qui a parlare di fascismo. Immaginate: se le avesse ricevute Enrico Letta? Sarebbe successo un casino! E invece in questo caso tutti zitti. La donna, peraltro in odore di diventare il nuovo Presidente del Consiglio, viene minacciata da un’organizzazione criminale, che fino a qualche anno si è macchiata di terrorismo e omicidio, e tutti fischiettano. Certo, tanto le minacce riguardano la Meloni… dalla Zuppa di Porro ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/-Br-1.mp4 Vorrei segnalare una cosa che suitrovate en passant: le minacce di morte dellearrivate a una sede provinciale di Fratelli d’Italia e dirette a Giorgia. Diciamo la verità. Se le minacce fossero arrivate dai Nar a un partito o ad un esponente di sinistra, saremmo tutti qui a parlare di fascismo. Immaginate: se le avesse ricevute Enrico Letta? Sarebbe successo un casino! E invece in questo caso tutti zitti. La donna, peraltro in odore di diventare il nuovo Presidente del Consiglio, viene minacciata da un’organizzazione criminale, che fino a qualche anno si è macchiata di terrorismo e omicidio, e tutti fischiettano. Certo, tanto le minacce riguardano la… dalla Zuppa di Porro ...

verro67 : RT @VicoZanetti: Giorgia #Meloni minacciata dalle Brigate Rosse . La polizia indaga. Perquisiti quattro ospizi per anziani... - verro67 : RT @Sarita_Libre: Troppi errori grammaticali nella lettera delle Brigate Rosse arrivata a Fratelli d'Italia. Se la sono scritta da soli. ht… - verro67 : RT @guiodic: Se lo sono scritto da soli, altro che Brigate Rosse... - MariaElenaBozz1 : RT @VicoZanetti: Giorgia #Meloni minacciata dalle Brigate Rosse . La polizia indaga. Perquisiti quattro ospizi per anziani... - marchesiellon : @VicoZanetti Le brigate rosse sono morte, non stanno negli ospizi. -