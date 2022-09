Juventus, più giovani e meno spese: i bianconeri varano la linea verde (Di venerdì 9 settembre 2022) La Juventus vara la linea verde e punta sui giovani e a contenere le spese per rientrare dai debiti Più giovani e meno spese. Questo il titolo che Tuttosport dà in prima pagina nella giornata di oggi. La Juventus ha iniziato una nuova linea, quella dei giovani. Sostenibile e improntata alla crescita dei ragazzi dall’U23. Raccogliere i frutti non sarà semplice, ma alla presentazione di ieri hanno partecipato tre giocatori di livello assoluto. Miretti, Soulé e Fagioli tre diamanti grezzi che hanno bisogno di giocare con i grandi per crescere. Dopo Fabio, toccherà anche all’ex Cremonese e all’argentino trovare sempre più spazio con Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Lavara lae punta suie a contenere leper rientrare dai debiti Più. Questo il titolo che Tuttosport dà in prima pagina nella giornata di oggi. Laha iniziato una nuova, quella dei. Sostenibile e improntata alla crescita dei ragazzi dall’U23. Raccogliere i frutti non sarà semplice, ma alla presentazione di ieri hanno partecipato tre giocatori di livello assoluto. Miretti, Soulé e Fagioli tre diamanti grezzi che hanno bisogno di giocare con i grandi per crescere. Dopo Fabio, toccherà anche all’ex Cremonese e all’argentino trovare sempre più spazio con Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tancredipalmeri : Voti italiane in Europa Napoli 9.5 Rasenta la perfezione contro l’avversario più difficile Inter 5 Volenterosa ma… - DiMarzio : #SerieC | I talenti più preziosi passati dalla @JuventusFCYouth - OptaPaolo : 102 - Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio i… - RobbsRoys : @Jimcc95 4 anni fa però vinceva la champions da capocannoniere segnando 6 gol nella fase finale di cui 3 al PSG e… - newsdasporto : @_ThousandN Rendimento veramente scarso, passeggia in campo, #DeLigt dice che i carichi alla #Juventus sono più leg… -