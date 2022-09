Inter, da Zhang mandato a Goldaman Sachs per cercare acquirenti: la richiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuove voci sul futuro societario dell’Inter con Zhang che sarebbe alla ricerca di acquirenti Possibili sviluppi sul fronte societario in casa Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin sul proprio profilo Twitter, Stevan Zhang avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di trovare acquirenti per cerdere il club nerazzurro. Questa notizia segue quella dei giorni scorsi secondo cui si sarebbe fatto nuovamente avanti PIF, il Pubblic Investment Fund dell’Arabia Saudita. “La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’Inter. richiesta 1,2 miliardi.Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuove voci sul futuro societario dell’conche sarebbe alla ricerca diPossibili sviluppi sul fronte societario in casa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin sul proprio profilo Twitter, Stevanavrebbe datoa Goldmandi trovareper cerdere il club nerazzurro. Questa notizia segue quella dei giorni scorsi secondo cui si sarebbe fatto nuovamente avanti PIF, il Pubblic Investment Fund dell’Arabia Saudita. “La famigliaha datoa Goldmanper la cessione dell’1,2 miliardi.Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è ...

