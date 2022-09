Inaugurate la pista ciclo-pedonale Lungosabato Bacchelli e la pista ciclabile via dei Mulini 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina, presso l’imbocco del ponte Pagliuca situato sul, si è svolta la cerimonia di taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato lae lavia dei Mulini – stazione Porta Rufina. Le due opere – come è stato sottolineato nel corso della cerimonia – rappresentano un ulteriore e prezioso tassello che va ad aggiungersi alla retedella città. Una rete in linea sia con le esigenze di una mobilità sempre più green che nell’ottica di quell’auspicato risparmio energetico dettato anche dai nuovi scenari geopolitici ed economici in atto. Va, infine, ...