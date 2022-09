Il presidente del Nizza: «Non venderemo più biglietti ai tifosi stranieri, il calcio è per le famiglie» (Di venerdì 9 settembre 2022) All’indomani degli incidenti tra gli ultras prima dell’inizio di Nizza-Colonia, in Conference League, con trenta tifosi e scene di violenza sugli spalti, L’Equipe intervista il presidente del Nizza, Jean Pierre Rivère. Dice di essere stufo della violenza negli stadi. «Siamo stufi. Quando lo vivi dal vivo è terribile. Quando la mattina dopo lo rivivi una seconda volta rivedendo le immagini, è anche peggio. Ciò non è più possibile. Il calcio è uno sport, è un gioco, accogliamo famiglie e bambini. Non è più sopportabile. Mio figlio di 10 anni ha visto questi ragazzi correre verso di lui… Non è più possibile». Se la prende con la modalità di vendita dei biglietti: «Non abbiamo il diritto legale di non vendere i biglietti a determinate persone. Mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) All’indomani degli incidenti tra gli ultras prima dell’inizio di-Colonia, in Conference League, con trentae scene di violenza sugli spalti, L’Equipe intervista ildel, Jean Pierre Rivère. Dice di essere stufo della violenza negli stadi. «Siamo stufi. Quando lo vivi dal vivo è terribile. Quando la mattina dopo lo rivivi una seconda volta rivedendo le immagini, è anche peggio. Ciò non è più possibile. Ilè uno sport, è un gioco, accogliamoe bambini. Non è più sopportabile. Mio figlio di 10 anni ha visto questi ragazzi correre verso di lui… Non è più possibile». Se la prende con la modalità di vendita dei: «Non abbiamo il diritto legale di non vendere ia determinate persone. Mi ...

