Grande attesa per Napoli - Spezia. Domani alle ore 15.00 nuovo esame per il Napoli contro lo Spezia. Molti tifosi del Napoli sono ancora inebriati dai postumi della partita di champions contro il Liverpool e , sinceramente, non si può che essere dalla loro parte vista la prestazione di alto livello sfoderata contro una delle squadre più titolate d'Europa. Non siamo , però , così lontani dalla partita contro il Lecce e occorre porsi una domanda: Il Napoli supererà l'esame che lo mette in difficoltà contro le squadre che fanno densità sulla loro trequarti aspettando l'errore per colpire? Quest'anno il Napoli sembra una squadra più decisa a raggiungere la vittoria senza porsi obbiettivi che , in passato, hanno creato problemi di concentrazione. Non ci rimane, quindi , che augurarci che gli esami finiscano presto anche se , come ...

