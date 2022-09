Giulia Salemi, reunion con un’ex concorrente del GF Vip: l’incontro (Di venerdì 9 settembre 2022) La fidanzata di Pierpaolo Pretelli riabbraccia un’ex compagna di GF Vip: l’incontro andato in scena a Milano con Giulia Salemi protagonista Giulia Salemi riabbraccia Martina Hamdy. Le due amiche si sono ritrovate in quel di Milano e si sono unite in un lungo abbraccio, segnale del grande rapporto esistente tra di loro che hanno costruito proprio nel corso della loro esperienza al GF Vip 3. Era l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, con il forte appoggio di Alfonso Signorini nei panni vestiti per anni di opinionista. Le due giovani, la influencer Giulia e la meteorina Martina hanno trovato tanti punti in comune, dai quali hanno dato il via a una gran bella amicizia che ancora oggi prosegue nel migliore dei modi a distanza di qualche anno. Le due hanno più volte ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) La fidanzata di Pierpaolo Pretelli riabbracciacompagna di GF Vip:andato in scena a Milano conprotagonistariabbraccia Martina Hamdy. Le due amiche si sono ritrovate in quel di Milano e si sono unite in un lungo abbraccio, segnale del grande rapporto esistente tra di loro che hanno costruito proprio nel corso della loro esperienza al GF Vip 3. Era l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, con il forte appoggio di Alfonso Signorini nei panni vestiti per anni di opinionista. Le due giovani, la influencere la meteorina Martina hanno trovato tanti punti in comune, dai quali hanno dato il via a una gran bella amicizia che ancora oggi prosegue nel migliore dei modi a distanza di qualche anno. Le due hanno più volte ...

