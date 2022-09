GF Vip, quanto guadagnano i concorrenti? Prezzi folli, uno schiaffo alla povertà (Di venerdì 9 settembre 2022) quanto guadagnano i concorrenti del grande fratello Vip? Cifre da capogiro secondo chi lavora dietro le quinte. Uno schiaffo vero e proprio alla povertà! Dopo il periodo di pausa estivo, stanno per ritornare tutti i programmi che ci accompagneranno durante i prossimi mesi. Uno di questi è anche il GF Vip. Ma quanto guadagnano i concorrenti? Fonte wikipediaMediaset sta per riproporre i suoi programmi di punta e fra questi il Grande Fratello è uno dei più importanti. La partenza era prevista per il 19 settembre ma potrebbe essere prorogata per via delle elezioni politiche, proprio per permettere ai concorrenti di votare. I guadagni del GF Vip? Uno schiaffo alla ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 9 settembre 2022)del grande fratello Vip? Cifre da capogiro secondo chi lavora dietro le quinte. Unovero e proprio! Dopo il periodo di pausa estivo, stanno per ritornare tutti i programmi che ci accompagneranno durante i prossimi mesi. Uno di questi è anche il GF Vip. Ma? Fonte wikipediaMediaset sta per riproporre i suoi programmi di punta e fra questi il Grande Fratello è uno dei più importanti. La partenza era prevista per il 19 settembre ma potrebbe essere prorogata per via delle elezioni politiche, proprio per permettere aidi votare. I guadagni del GF Vip? Uno...

Agatirso81 : @Gigadesires io inviterei tutti sti vip paladini della giustizia a installare nelle loro case delle telecamere per… - Graziadenunzio : @chiccotesta Allora i VIP con jet privati e barche consumano in un viaggio quanto me in tutta la vita. Vogliamo vi… - LucaC_01 : @papispagna Quasi 4000 like ma quanto cazzo sei vip - narwayns : @silviaarmstrong - soldi e tempo da passare sui mezzi la zona top/vip è Quarto/Gaslini, ma non so quanto convenga,… - belliniproblems : @SoniaGrispo Dovrebbero aver partecipato al Gf vip a quanto ho capito ma non so perché erano considerati 'vip' prima di farlo ?? -