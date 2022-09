telodogratis : Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre - News24_it : Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre - lifestyleblogit : Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre - - pleccese : Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre ??Leggi di più su… -

Nell'evento di Roma verranno illustrati i temi della candidatura e alcuni dei progetti cheha intenzione di realizzare per rendere la Fisi una Federazione più partecipata e vicina alle esigenze ...Il 27 luglio scorsoaveva sottolineato come - secondo un parere del 2018 del Collegio di ... Chi si ècombatte solo sul fatto che io non possa farlo, non su ciò che vorrebbe creare. Un ...Le elezioni del nuovo presidente Fisi si avvicinano e la campagna elettorale entra nel vivo. Idee, linee programmatiche e visione sul futuro della ...Il n.1 Fisi: “Sarà il terzo mandato pieno, chi contesta non ha altri argomenti e ci danneggia. A gennaio Sprint a Milano” ...