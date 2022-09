Elisabetta II ha incarnato l’Old lady inglese e poi l' ha resa fluo

Luca190499 : RT @paolofrg: Ma la regina Elisabetta ha incarnato vizi e virtù dei britannici? - GianfrancoPuti1 : RT @Rachele04219327: @Quirinale Di Maio in un post: 'Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte della regina Elisabetta II. H… - psychoBeps : RT @paolofrg: Ma la regina Elisabetta ha incarnato vizi e virtù dei britannici? - vivranda : RT @paolofrg: Ma la regina Elisabetta ha incarnato vizi e virtù dei britannici? - FI_NewSs : RT @Sandra_Savino: Si chiude un'epoca lunghissima, una parte di Novecento arrivata fino a noi. Abbiamo la responsabilità di raccogliere l'e… -

RaiNews

'Sua Maestà la reginaII - ha twittato il presidente francese - hala continuità e l'unità della nazione britannica per oltre 70 anni. Conservo il ricordo di un'amica della ...'Profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maestà la ReginaII. In oltre 70 anni, hala leadership altruistica e il servizio pubblico. Le mie più sentite condoglianze ... Elisabetta II è morta, Carlo III è il nuovo Re - La proclamazione formale di Carlo re sarà domani - La proclamazione formale di Carlo re sarà domani Sono tantissimi i tributi dopo la morte della Regina Elisabetta, a partire da quello di Helen Mirren che l'ha interpretata in The Queen ...– Il ricordo di Helen Mirren Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie p ...