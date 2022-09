**Elezioni: Pd, 'fu Conte a varare spese militari che contesta, a che livello è arrivato'** (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Il Giuseppe Conte che oggi sale sulle barricate in nome del pacifismo antimilitarista è per caso un omonimo di quel Giuseppe Conte che in Consiglio dei Ministri, da capo del governo, votò e fece votare l'istituzione del Fondo Investimenti Difesa i cui decreti attuativi sono oggi in emanazione?". Così Enrico Borghi del Pd. "E quel Giuseppe Conte oggi veemente contro il blocco degli investimenti militari è lo stesso leader di quel partito - il Movimento 5 Stelle - che per due volte ha votato uno stanziamento di 12,5 miliardi in 16 anni con il governo Conte II e 12,5 miliardi con il governo Draghi? Siamo in presenza di casi di omonimia, di sdoppiamento della personalità o semplicemente di furbizie pre-elettorali?". "Non siamo in alcun modo in presenza dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Il Giuseppeche oggi sale sulle barricate in nome del pacifismo antista è per caso un omonimo di quel Giuseppeche in Consiglio dei Ministri, da capo del governo, votò e fece votare l'istituzione del Fondo Investimenti Difesa i cui decreti attuativi sono oggi in emanazione?". Così Enrico Borghi del Pd. "E quel Giuseppeoggi veemente contro il blocco degli investimentiè lo stesso leader di quel partito - il Movimento 5 Stelle - che per due volte ha votato uno stanziamento di 12,5 miliardi in 16 anni con il governoII e 12,5 miliardi con il governo Draghi? Siamo in presenza di casi di omonimia, di sdoppiamento della personalità o semplicemente di furbizie pre-elettorali?". "Non siamo in alcun modo in presenza dello ...

