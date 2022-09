Elettra Lamborghini, che paura in aereo: panico a causa dei freni (Di venerdì 9 settembre 2022) La cantante ha raccontato le ore turbolente in aereo: ecco cosa è accaduto a Elettra Lamborghini e Afrojack Un grosso spavento per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. La tanto amata coppia ha vissuto attimi di grande paura nelle scorse ore, quando l’aereo sul quale stavano viaggiando ha riscontrato dei problemi ai freni in fase di atterraggio. A complicare le cose è stata una tempesta ed Elettra ha raccontato sul proprio account Instagram cosa è accaduto nel dettaglio: A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli” – ha raccontato la cantante sui social – “Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) La cantante ha raccontato le ore turbolente in: ecco cosa è accaduto ae Afrojack Un grosso spavento pere il marito Afrojack. La tanto amata coppia ha vissuto attimi di grandenelle scorse ore, quando l’sul quale stavano viaggiando ha riscontrato dei problemi aiin fase di atterraggio. A complicare le cose è stata una tempesta edha raccontato sul proprio account Instagram cosa è accaduto nel dettaglio: A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli” – ha raccontato la cantante sui social – “Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel ...

quotidianodirg : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: si schiantano sull’erba per maltempo - infoitinterno : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: si schiantano sull’erba per maltempo - occhio_notizie : Notte da incubo per #ElettraLamborghini e suo marito #Afrojack: ''Ci siamo schiantati sull'erba'' - VelvetMagIta : #TimMusicAwards al via il 9 e 10 settembre: da Mara Sattei a Elettra Lamborghini #VelvetMag #Velvet -