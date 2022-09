Cinque date in Italia per James Taylor, ecco quali (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO – Il grande cantautore americano James Taylor sarà in concerto in Italia in autunno, con ben Cinque date. Una produzione D’Alessandro e Galli. Qui di seguito il calendario completo con tutte le tappe dell’artista in programma nel nostro Paese: James Taylor AND HIS ALL STAR BAND 28 Ottobre Milano Teatro degli Arcimboldi 30 Ottobre Roma Auditorium Parco Della Musica 31 Ottobre Firenze Teatro Verdi 2 Novembre Bassano Palabassano2 3 Novembre Torino Teatro Colosseo L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO – Il grande cantautore americanosarà in concerto inin autunno, con ben. Una produzione D’Alessandro e Galli. Qui di seguito il calendario completo con tutte le tappe dell’artista in programma nel nostro Paese:AND HIS ALL STAR BAND 28 Ottobre Milano Teatro degli Arcimboldi 30 Ottobre Roma Auditorium Parco Della Musica 31 Ottobre Firenze Teatro Verdi 2 Novembre Bassano Palabassano2 3 Novembre Torino Teatro Colosseo L'articolo L'Opinionista.

