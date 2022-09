Carlo III | al trono il Re ‘agricoltore’ che ama i vini italiani | storico legame con i Frescobaldi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 settembre 2022) Imprenditore agricolo, produttore (anche di vino), sostenitoredi Slow Food, appassionato di vino italiano (grazie allodella sua famiglia con i), e anche sommelier ad honorem: è anche questo sua maestà ReIII di Inghilterra, salito aldopo la dipartita della madre, la Regina Elisabetta II. Un re,d’Inghilterra, che, da sempre, è attento ai temi dell’agricoltura. Non solo come produttore di alimenti biologici, allevatore e produttore dinella sua tenuta Highgrove House, nel Gloucestershire. Ma anche come sostenitore degli agricoltori inglesi, per esempio, con The Prince’s Countryside Fund, lanciato nel 2010, in veste di Principe del Galles, per supportare le famiglie agricole del Regno Unito. Ma ...