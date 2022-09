(Di venerdì 9 settembre 2022) A meno di un mese dal voto, labrasiliana si fa sempre più accesa, al punto che oggi ha portato addirittura a un morto. Secondo quanto riporta O Globo, undel presidente Jairha accoltellato un suo concittadino,dell’ex presidente e candidato di sinistra Luiz Ignazioda Silva, durante una. Dalle ricostruzioni della polizia emerge che la vittima – Benedito Cardoso dos Santos, 44 anni – e il sospetto – Rafael Silva de Oliveira, 24 anni – stavano litigando per questioni di carattere politico. La discussione si sarebbe fatta sempre più animata, fino a quando Silva de Oliveira ha estratto un coltello e aggredito la vittima con colpi all’occhio, alla fronte e al collo. «In uno stato di diritto democratico, il ...

...della prelatura di Marajó e presidente della Rete ecclesiale pan - amazzonica (Repam -), ...e ne decreta l'avanzata verso l'ultima frontiera dell'espansione di una "economia che" (cfr. EG ...La riforma delle Forze Armate più numerose del continente, seconde solo aled equipaggiate ... la criminalitàil giudice antimafia paraguayano Marcelo Pecci Pecci aveva indagato sulle ... Brasile, uccide un sostenitore di Lula dopo una lite in campagna elettorale: arrestato per omicidio un fan di Bolsonaro Janildo Guajajara, un Guardiões da Floresta della Terra Indígena Arariboia, è stato ucciso il 3 settembre in un imboscata ad Amarante, una piccola Brasile: un altro guardiano dell'Amazzonia assassinat ...