Bradley Cooper, è tempo di debuttare (come testimonial) (Di venerdì 9 settembre 2022) L'attore entra nella famiglia Louis Vuitton come protagonista della campagna dell'iconico orologio Tambour che quest'anno celebra il 20esimo anniversario. Un debutto in grande stile, intriso di savoir faire, fascino ed eleganza Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) L'attore entra nella famiglia Louis Vuittonprotagonista della campagna dell'iconico orologio Tambour che quest'anno celebra il 20esimo anniversario. Un debutto in grande stile, intriso di savoir faire, fascino ed eleganza

FNW_IT : Bradley Cooper nuovo ambassador Louis Vuitton - Atlas_issleepin : Non pensavo di poter piangere così tanto per Bradley Cooper not gonna lie - news_mondo_h24 : Bradley Cooper, chi è l’attore premiato agli Oscar - MeglioNotizie : Bradley Cooper nuovo ambassador Louis Vuitton - pedropascalss : certo che potevate avvisarmi che in nightmare alley avrei dovuto vedere bradley cooper e il suo c -