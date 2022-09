Addio a Elisabetta II Carlo riceve Liz Truss a Buckingham Palace

fanpage : Addio, maestà #QueenElizabeth #QueenElizabeth - Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - Agenzia_Ansa : Addio alla regina Elisabetta, sipario su un'epoca lunga 70 anni. Da Churchill alla Brexit, ha regnato attraverso du… - Cinzia242 : RT @_Techetechete: Addio #ReginaElisabetta. Le immagini della cerimonia di incoronazione del 2 Giugno 1953 a Buckingam Palace. La cerimon… - angelo_tino : RT @Agenzia_Ansa: Il cordoglio del mondo per la morte della regina Elisabetta II. Secondo i media britannici Carlo sarà proclamato re doma… -

Il tweet didopo l'annuncio della morte diII è commovente : 'Grazie di tutto'. Come quando aveva avuto modo di dirle alla fine del video della BBC. Facendosi portavoce di un ...Morte Regina: il Principe Harry "non gli ha detto"/ Il retroscena... RE CARLO III: DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUO PRIMO DISCORSO DA SOVRANO D'INGHILTERRA E MESSA IN MEMORIA DELLA ...Si è spenta all'età di 96 anni la regina Elisabetta, la sovrana più longeva della storia. Fiera e indomita, ha attraversato 70 anni di storia.Il re Carlo III è arrivato a Buckingham Palace, dove incontrerà la prima ministra Liz Truss. Da oggi una serie di eventi ufficiali e ...