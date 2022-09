9 settembre … (Di venerdì 9 settembre 2022) Erano i mitici anni Ottanta. Nel 1988 Renato Portaluppi atterrò a Trigoria in elicottero. Alle prime prove mostrò una certa abilità nello smarcarsi, poi si infortunò e in breve venne fagocitato dalla dolce vita romana, che lo trasformò poi in oggetto misterioso in campo, con 24 presenze (compreso lo spareggio di Perugia) e nessuna rete in Serie A. Ma cinque anni fa diventava il primo brasiliano ad aver vinto da giocatore e da allenatore la Copa Libertadores, come ricordò Stefano Chioffi sul Guerin Sportivo: sempre con il Gremio, con il quale da calciatore festeggiò anche l’Intercontinentale. È nato il 9 settembre 1962. Esattamente trent’anni fa si spegnevano Lidio Maietti e il catanese Carmelo Di Bella: l’uno difese per sessantadue volte i pali della Spal in Serie A, l’altro equivale al tecnico col maggior numero di presenze sulla panchina rossazzurra. Allenò anche ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Erano i mitici anni Ottanta. Nel 1988 Renato Portaluppi atterrò a Trigoria in elicottero. Alle prime prove mostrò una certa abilità nello smarcarsi, poi si infortunò e in breve venne fagocitato dalla dolce vita romana, che lo trasformò poi in oggetto misterioso in campo, con 24 presenze (compreso lo spareggio di Perugia) e nessuna rete in Serie A. Ma cinque anni fa diventava il primo brasiliano ad aver vinto da giocatore e da allenatore la Copa Libertadores, come ricordò Stefano Chioffi sul Guerin Sportivo: sempre con il Gremio, con il quale da calciatore festeggiò anche l’Intercontinentale. È nato il 91962. Esattamente trent’anni fa si spegnevano Lidio Maietti e il catanese Carmelo Di Bella: l’uno difese per sessantadue volte i pali della Spal in Serie A, l’altro equivale al tecnico col maggior numero di presenze sulla panchina rossazzurra. Allenò anche ...

