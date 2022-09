US Open 2022, Jannik Sinner: “Farà male per un po’, ma nel torneo molti lati positivi. Giocherò la Coppa Davis” (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amarezza di Jannik Sinner c’è, è tanta ed è palese. Difficile da digerire, per l’azzurro, la sconfitta ai quarti degli US Open contro Carlos Alcaraz, giunta dopo aver avuto un match point che lo ha visto doversi difendere invano sulla risposta a una pur buona seconda sul 5-4 40-30 nel quarto set. Quello che appare in conferenza stampa è un altoatesino provato, con una voglia di parlare ai minimi storici. Queste le parole dell’altoatesino alla stampa in inglese: “Poteva finire in tre, quattro o cinque set. Il livello è stato alto. E’ stato un bel match di sicuro, però è andato così. Ricordo il 3-2 40-30 nel quinto. Alcuni punti li ho vinti, altri li ho persi. Ho fatto il break, ho fatto del mio meglio“. Alcune riflessioni: “Ci sono stati dei set point nel secondo set, alcuni sono andati dalla mia parte e altri dalla sua. Stavo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amarezza dic’è, è tanta ed è palese. Difficile da digerire, per l’azzurro, la sconfitta ai quarti degli UScontro Carlos Alcaraz, giunta dopo aver avuto un match point che lo ha visto doversi difendere invano sulla risposta a una pur buona seconda sul 5-4 40-30 nel quarto set. Quello che appare in conferenza stampa è un altoatesino provato, con una voglia di parlare ai minimi storici. Queste le parole dell’altoatesino alla stampa in inglese: “Poteva finire in tre, quattro o cinque set. Il livello è stato alto. E’ stato un bel match di sicuro, però è andato così. Ricordo il 3-2 40-30 nel quinto. Alcuni punti li ho vinti, altri li ho persi. Ho fatto il break, ho fatto del mio meglio“. Alcune riflessioni: “Ci sono stati dei set point nel secondo set, alcuni sono andati dalla mia parte e altri dalla sua. Stavo ...

