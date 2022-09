US Open 2022 | Jannik Sinner con più margini di miglioramento di Carlos Alcaraz | la conferma a New York | ma…

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Un’inutile consolazione? No, ma la considerazione va fatta. La sfida appassionante dei quarti di finale degli US, tra lo spagnolo, hato come questi due tennisti siano pronti per una rivalità che potrebbe fare la storia dello sport con racchetta e pallina., reduce dai ko di Wimbledon e di Umago contro, si è preso la sua rivincita e si è imposto per 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3 dopo oltre cinque ore di partita. Una vittoria frutto di grandi qualità tecniche dell’iberico, abbinata al perenne rifiuto della sconfitta, considerando la palla match annullata anel quarto set. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia è che tra i due giocatori emergano ...